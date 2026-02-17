Юбилейный фестиваль «Дни российского кино» прошел в Сербии

В городе Братунац (Республика Сербская) прошел Х фестиваль «Дни российского кино».





Фестиваль представил сербским зрителям современный российский кинематограф. В программу вошли: фильм-сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», военная лента «Группа крови», анимационный фильм «Лунтик. Возвращение домой», семейная документальная картина «Огненный лис» и драма «Свет».





«Десятый, юбилейный фестиваль в Братунаце стал настоящим праздником, который подтвердил: российское кино находит самый живой и искренний отклик у балканского зрителя. Мы видим, как с каждым годом растет интерес к нашим историям. Это больше, чем культурный обмен, — это диалог, построенный на магии искусства и взаимном уважении. Успех этого фестиваля вдохновляет нас на дальнейшее углубление нашего сотрудничества и планирование новых, еще более масштабных проектов в регионе», — отметила гендиректор Роскино Эльза Антонова.





Ранее в этом же городе с успехом прошел IX Фестиваль российского кино. В августе отечественные фильмы были представлены на фестивале Zemun Fest и в рамках юбилейной акции «Ночь кино» в Белграде и Баня-Луке.



