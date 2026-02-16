Ресторан, где снимали фильм «Чародеи», продадут на торгах

Территориальное управление Росимущества в Московской области объявило о торгах по продаже бывшего ресторана «Дубрава» в поселке Селятино, сообщается на сайте ведомства.





На аукцион одним лотом выставлено бывшее здание ресторана площадью 1 тысяча кв. м, три нежилых здания площадью от 48 до 69 кв. м и право аренды земельного участка. Заявки принимаются до 16 марта, проведение торгов запланировано на 18 марта.





Ранее указанная недвижимость была арестована и выставлена на торги в рамках исполнительного производства.





Ресторан с титановой крышей был построен в 1970-х годах по решению советских властей, неподалеку от аэропорта Внуково, куда прилетали зарубежные лидеры.



В разные годы в ресторане бывали Маргарет Тэтчер, Фидель Кастро, Эдвард Кеннеди, Янош Кадар, Джимми Картер. Также ресторан посещали Леонид Брежнев, известные космонавты, партийные руководители, популярные отечественные и зарубежные актеры. Кроме того в нем проводились правительственные приемы и снимались фильмы «Чародеи», и «Ландыш серебристый».