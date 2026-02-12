Умер дирижер, популяризатор Баха Гельмут Риллинг

Скончался легендарный дирижер Гельмут Риллинг, передает немецкая радиостанция BR-Klassik.



Дирижер умер 11 февраля на 93-м году жизни. Всю жизнь Риллинг посвятил творчеству Иоганна Себастьяна Баха.



Гельмут Риллинг стал первым дирижером в мире, который с 1970 по 1985 год записал все духовные кантаты композитора — титанический труд принес ему звание «Мистер Бах». В 2000 году последовало новое масштабное издание: полное собрание сочинений Баха под руководством Риллинга на 172 компакт-дисках.





Уроженец Штутгарта, Риллинг постигал мастерство сначала в Высшей школе музыки родного города, а затем совершенствовал игру на органе в Риме. Уже в 24 года он занял пост кантора в Штутгартской мемориальной церкви, а в 30 стал церковным музыкальным директором. В 1969-м маэстро получил профессорскую кафедру хорового дирижирования во Франкфурте-на-Майне, которую возглавлял до 1985 года.





Еще в 1954-м Риллинг основал Гёхингенскую канторату, а позже — Баховский коллегиум Штутгарта. Именно с этими коллективами создана большая часть его эталонных баховских записей. Не менее важной для мэтра была просветительская миссия: стремление «говорить» о музыке привело к созданию знаменитых «концертов-бесед».









Фото: Christliches Medienmagazin pro/CC BY 2.0 Первый Баховский фестиваль Риллинг провел еще в 1970 году в американском Орегоне. А в 1981-м основал Международную Баховскую академию в Штутгарте, бессменным худруком которой оставался до февраля 2012-го. Риллинг — многократный обладатель почетных докторских степеней, лауреат премии «Грэмми» (2001) за лучший хоровой альбом, кавалер Большого креста за заслуги перед ФРГ. Его коллекция наград включает премию Герберта фон Караяна, медаль Мартина Лютера и премию Echo Klassik за вклад в музыку.







