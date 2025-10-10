Музей Победы представит выставку «Сигналы Победы»

В Музее Победы 16 октября откроется выставка «Сигналы Победы».



Экспозиция посвящена Дню военного связиста, отмечаемому в России 20 октября.





«Бесперебойную связь на фронте в годы Великой Отечественной войны обеспечивали более миллиона специалистов. Именно благодаря связистам в сухопутных войсках, военно-воздушных силах и военно-морском флоте была бесперебойная связь между командными пунктами, штабами и линией фронта. Они обеспечивали передачу приказов командования и обмен ценной информацией в быстро меняющейся обстановке. Чтобы наладить и восстановить связь на передовой, связистам приходилось под градом пуль и осколков чинить уже имеющиеся линии, а также прокладывать новые. Недаром практически все советские военачальники утверждали, что хорошо поставленная телефонная и радиосвязь между штабами войск и подразделениями на передовой — это залог Победы», — отметили в учреждении.





Временная выставка объединит около 100 раритетов из фондов музея, иллюстрирующих работу связи в военные годы. Среди экспонатов — полевые телефонные аппараты, фронтовые радиостанции, телеграфные аппараты, передатчики и приемники. Дополняют коллекцию сюжетные фотографии, военные плакаты, печатные издания и зарисовки фронтовых художников, таких как Леонид Сойфертис и Орест Верейский.





Отдельный интерес представляют ноты и текст «Марша связистов», созданного в 1944 году композитором Зиновием Компанейцем и поэтом Дмитрием Седых. Архивные документы включают схему радиосвязи 57-й армии и схему связи 1-го Украинского фронта времен Сандомирской операции, принадлежавшую маршалу Ивану Коневу.





Другой раздел посвящен способам поддержания связи между разными родами войск, где можно увидеть таблицы сигналов для взаимодействия наземных сил с авиацией и флаги сигнальщиков ВМФ. Одним из самых любопытных экспонатов станут списки условных фамилий для секретных телефонных переговоров «ВЧ» генерала армии Андрея Еременко. Посетители узнают, что для конспирации Сталин использовал псевдоним Семенов, Жуков — Жаров, а Ворошилов — Волгин.





Выставка продлится до 11 ноября 2025 года.





Фото: пресс-служба Музея Победы