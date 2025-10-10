Фотовыставка «Тарковские: отец и сын» открылась в Ливане

В Ливане на базе Ливанского университета USEK начала работу фотовыставка «Тарковские: отец и сын».



Экспозиция посвящена творческому наследию русского поэта Арсения Тарковского и его сына, режиссера Андрея Тарковского, сообщает телеграм-канал Русского дома в Бейруте.





Яркий культурный проект, реализованный при поддержке Минкультуры России, демонстрирует духовную связь двух выдающихся деятелей через фотоснимки со съемок и из личной жизни знаменитой семьи.



В рамках мероприятия гостям также показали фильм «Иваново детство», позволивший увидеть войну глазами ребенка. Проект стал мостом между культурами и был тепло встречен ливанской публикой.





Фото: t.me/RCNK_Beirut







