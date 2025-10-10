Беглов заявил о готовности «Ленфильма» к новой миссии

10.10.2025
«Ленфильм» готов к возложенной на него миссии по созданию качественного патриотического кино, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Создание качественного патриотического кино — важная задача для страны, и хотел бы обратить внимание, что „Ленфильм“ готов к выполнению этой почетной миссии», — сказал Беглов в эфире телеканала «78».
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов о передаче киностудии Петербургу.
Беглов особо отметил, что «город добился этого решения не для того, чтобы менять профиль «Ленфильма», назвав студию достоянием страны.
В рамках нового этапа для студии подготовлен план развития, включающий модернизацию инфраструктуры, проведение фестивалей и бережную реставрацию ее исторических зданий.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости