В Выксе представят третью часть выставочного цикла «Путевые заметки»

С 13 октября 2025 года по 25 февраля 2026 года в Музее истории ВМЗ в Выксе пройдет третья выставка цикла «Путевые заметки», представляющего коллекцию Ирины и Анатолия Седых.



Новая часть проекта — «Путевые заметки. Привал» — раскроет тему остановки как важного момента в процессе коллекционирования, когда происходит размышление о пройденном опыте и предстоящем пути.





В экспозицию войдут работы Роберта Фалька, Давида Бурлюка, Олега Васильева, Анатолия Зверева, Юрия Злотникова, Владимира Янкилевского, Ольги Чернышевой, Аси Заславской, Леонида Костина и других авторов. В отличие от предыдущих частей, «Привал» включает не только современное отечественное искусство, но и классическую русскую живопись второй половины XIX — начала ХХ века, а также авангард. Это отражает «момент остановки», когда в собрании семьи Седых сформировались новые ориентиры.





«Мы начали формировать нашу коллекцию более 30 лет назад. Тогда мы собирали классиков второй половины XIX — начала ХХ столетия... Затем... мы заинтересовались отечественным современным искусством... Сейчас мы, с одной стороны, не перестаем поддерживать современных художников, но с другой — продолжаем приобретать произведения авторов классической русской живописи и авангарда», — рассказывает Ирина Седых.





Выставка разделена на три смысловые зоны. Первая, «привал как пауза», представит пейзажи, как, например, «Морской залив» Давида Бурлюка. Вторая зона, «привал как убежище», покажет места временного отдыха — от типовой квартиры до гостиничного коридора. Третья часть, «привал как размышление», посвящена осмыслению опыта и поиску новых путей, что воплощено в работах Юрия Злотникова и в серии SPAS Леонида Костина.





«Проект подчеркивает, что коллекционирование — это не только движение вперед, но и периодические паузы и размышления. „Путевые заметки. Привал“ показывают, как в момент остановки возникает возможность увидеть целостность пути», — комментирует куратор Моника Норс.





Цикл «Путевые заметки» состоит из четырех частей и представляет коллекцию Седых как метафору путешествия. Финальная выставка, «Путевые заметки. Возвращение», запланирована на следующий год.





