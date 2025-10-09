Shaman снова выступит в КНДР

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) проинформировало о визите в Пхеньян группы российских деятелей искусства.



Их приезд 8 октября приурочен к предстоящему празднованию 80-летия Трудовой партии Кореи.





В составе делегации — заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), певица Александра Воробьева, артисты Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого и художественный руководитель балета «Тодес» Алла Духова.



Для Shaman это уже не первый визит в КНДР в этом году: 15 августа он выступил на концерте в честь 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства. Тогда он рассказал, что планирует снова посетить КНДР до конца 2025 года.





Помимо артистов, в торжественных мероприятиях 10 октября примет участие делегация «Единой России» во главе с председателем партии Дмитрием Медведевым.





Фото: кадр видео