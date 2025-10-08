В Москве стартовали съемки второго сезона комедии «Отмороженные»

В Москве начали снимать второй сезон криминальной комедии «Отмороженные».





Производством сиквела сериала о четверых друзьях-бандитах из девяностых, неожиданно перенесшихся в современность, по заказу «НМГ Студии» занимается студия «ВАМ».





По сюжету, события новой части развернутся спустя три года. Фил и Нейман по счастливой случайности оказываются размороженными и пускаются в бега. Ноль, в свою очередь, за это время купил себе кресло депутата и дал ход делу по преследованию всех друзей Фила. Перед Филом теперь стоит задача не только поквитаться с ним, но и вернуть своим товарищам потерянную из-за него жизнь, спасти возлюбленную и обрести семейное счастье — новое или прежнее, рассказали создатели.





Режиссерское кресло на этом проекте займет Радда Новикова («Девушки с Макаровым»). Авторами сценария выступили Аня Мирохина, выступившая режиссером первого сезона, и Саша Жамков.





В проекте вновь примут участие Ян Цапник, Влад Коноплев, Светлана Иванова, Даниил Спиваковский, Кирилл Полухин, Федор Лавров, Нонна Гришаева, Ярослав Заргаров, Савелий Наумов, Денис Васильев, Эмилия Спивак и Виктория Агалакова.





Показ нового сезона «Отмороженных» запланирован в онлайн-кинотеатре Wink.





Фото: пресс-служба Wink