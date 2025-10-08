Представители 16 стран выступят в финале конкурса «Наше поколение»

Финал Международного телевизионного конкурса юных авторов-исполнителей «Наше поколение» состоится 11 октября в московском концертном зале «Live арена».



В этот день на сцену поднимутся конкурсанты из 16 государств.





«Этот конкурс — уникальная площадка, где дети учатся выражать себя через музыку и делятся своими историями со всем миром. Его финал пройдет 11 октября, среди стран участниц Китай, Бразилия, ЮАР, Уганда, Кения, США, Мадагаскар, Монголия, Египет, Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Узбекистан, Эфиопия и, конечно же, Россия», — сообщила генеральный продюсер проекта Стелла Хачанянц.





По словам Хачанянц, соревнование проходит под лозунгом «Музыка без границ» и нацелено на раскрытие творческого потенциала детей и укрепление международных культурных связей. Благодаря высокому уровню подготовки участников и размаху проект уже сравнивают с «Детским Евровидением».





Ведущими церемонии выступят Алсу и Вячеслав Макаров. Также в концертной программе примут участие певцы Мия Бойка и Хабиб. Онлайн-голосование за участников стартует 10 октября в 13:00 на официальном сайте конкурса.





