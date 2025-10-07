Старейший русский театр на Кавказе представит «Вишневый сад»

В ноябре 2025 года в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова впервые за 180 лет состоится премьера спектакля «Вишневый сад», передает ТАСС.



Как сообщил директор театра Сергей Панюков, для масштабной постановки был приглашен московский режиссер Борис Морозов.





«Театр замахнулся на большую постановку, мы решили поставить „Вишневый сад“ Чехова. Спектакль очень сложный, идет не в каждом театре. Если его ставить, то ставить качественно. Приглашен легендарный режиссер из Москвы Борис Афанасьевич Морозов, он приехал с московской командой. Очень мощные декорации, костюмы. „Вишневого сада“ у нас не было ни разу за 180 лет [существования театра], в ноябре будет премьера», — сказал он.





Также Панюков отметил, что в начале 181-го сезона зрителям уже были представлены две премьеры. Одной из них стал спектакль «За други своя», основанный на записках участников СВО.





Труппа ставропольского театра, первого русского театра на Кавказе, насчитывает более 30 артистов, в числе которых народные и заслуженные артисты РФ.









Фото: Pixabay