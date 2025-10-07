В Суздале появится новая арт-площадка «Аквариум»

Творческое сообщество «МИРА» откроет в Суздале новую арт-площадку «Аквариум».



Церемония открытия запланирована на 11 октября 2025 года.





«Аквариум» станет первой в городе круглосуточной и общедоступной галереей современного искусства под открытым небом. Пространство представляет собой павильон со стеклянными стенами, в котором будут экспонироваться скульптуры и инсталляции ведущих российских художников.





Идея названия отсылает к архитектурной форме здания.





Стартом работы площадки станет презентация скульптуры Аллы Перовой «Дыхание земли». Художница вдохновлялась мягким и древним ландшафтом Суздальской земли.



«Скульптура не имитирует природу напрямую, но рождает ее на другом уровне — как фантастическую флору: разросшиеся цветы, воображаемые лианы, грибы и корни, выросшие из единого абстрактного тела. Верхняя часть с трубчатыми выростами, похожими на растения или организмы, не поддающиеся четкому определению, а одна из „ног“ возвращается в тело — как символ непрерывного цикла питания, роста, увядания и возвращения к жизни», — рассказывает художница.





Фото: t.me/myrasuzdal