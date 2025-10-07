Власти Республики Алтай поддержат интерес кинематографистов к региону

Власти Республики Алтай намерены поддерживать значительный интерес кинематографистов к региону.





В число мер войдет обеспечение площадками, материально-технической базой и системой частичного возмещения расходов на съемки. Такое заявление сделал премьер-министр региона Александр Прокопьев, передает ТАСС.





«Мы видим большой интерес к региону и его богатой культуре со стороны кинематографистов, поэтому стремимся создать наиболее комфортные условия для творческих команд. Здесь наша задача — представить все возможные локации, чтобы как можно больше проектов снималось именно у нас, а также предоставить системы частичного возмещения затрат при создании национальных фильмов, аудиовизуальных произведений и квалифицированных профильных специалистов», — сообщил Прокопьев.





Глава правительства отметил, что в регионе уже реализуются крупные федеральные кинопроекты. В качестве примеров он привел съемки художественного фильма «Колобок», прошедшие в августе, и картину «Волки», снятую на алтайском языке. Ее всероссийская премьера запланирована на 20 ноября. Также Прокопьев упомянул об успешном сотрудничестве местной анимационной студии Morevna с «Кинопоиском».





По словам премьер-министра, в регионе выступают за развитие креативных индустрий не только в мегаполисах, но и на сельских территориях.



«Это позволит сельским проектам быть более конкурентоспособными при получении грантовой поддержки. Кроме того, мы планируем расширить грантовую поддержку для проектов, которые влияют на сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел, оказать комплексное содействие интеграции этномастерских и других креативных пространств в туристические маршруты, а также перманентно поддерживать организацию и проведение фестивалей и других культурных мероприятий на сельских территориях», — добавил Прокопьев.





Фото: Pixabay