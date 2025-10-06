Фонды «Михайловского» пополнили переданные в дар предметы потомков Евпраксии Вульф

Ценная коллекция предметов искусства и архивных документов от потомков Евпраксии Вульф была передана в фонды музея-заповедника «Михайловское».



Как сообщили в пресс-службе учреждения, дар поступил от Никиты Ладыженского и Ирины Коровиной — внуков генерала и художника-любителя Гавриила Ладыженского.





«Для нашего музея эта коллекция имеет мемориальное значение: художник в молодые годы часто бывал в Голубове, Тригорском, Александрове, гостил в Михайловском, был знаком с Григорием Пушкиным, сыном поэта», рассказала хранитель музейного фонда Ольга Сандалюк.





В составе коллекции — живописные и акварельные работы Ладыженского, семейные портреты, уникальный серебряный складень и дневник 1938 года. В «Михайловском» подчеркнули, что все эти вещи образуют единый комплекс, связанный с жизнью владельца, и представляют большую историко-культурную ценность, потенциально позволяя организовать на их основе отдельную экспозицию.





Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости







