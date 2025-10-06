В Казахстане снимут новую часть «Доспехов Бога» с Джеки Чаном

В Казахстане пройдут съемки фильма с Джеки Чаном. Китайский актер уже приезжал в республику, где выбирал локации для съемок.





Речь идет о четвертой части франшизы «Доспехи Бога». Съемки пройдут в Казахстане в рамках совместного проекта. Об этом сообщили в казахстанской видеопродакшн-студии Salem Entertainment.





«Мы официально раскрываем детали резонансного визита Джеки Чана в Алма-Ату. Речь идет о работе над новым фильмом культовой франшизы — „Доспехи Бога: Ультиматум“. Четвертая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане», — говорится в сообщении, размещенном в соцсетях.





Ранее Salem Entertainment сообщала, что Джеки Чан приезжал в Алма-Ату для выбора мест будущих съемок совместного проекта. Тогда в студии не уточняли, о каком именно проекте шла речь.





Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости







