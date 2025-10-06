ГИМ представит выставку с экспонатами из «Царского Села»

В Государственном историческом музее (ГИМ) с 19 октября по 13 апреля пройдет выставка в рамках проекта «Сокровища императорских резиденций».





На выставке будут представлены предметы из коллекции музея-заповедника «Царское Село». О предстоящем событии рассказал генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин, передает ТАСС.





«Я надеюсь, что выставка, торжественное открытие которой пройдет 18 октября 2025 года, станет одним из самых значимых и ярких наших проектов. Для зрителей она будет доступна с 19 октября по 13 апреля. <...> Поскольку я историк, для меня понятие „Царское Село“ связано не только с именем нашего любимого поэта Александра Пушкина, но в большей степени с деятельностью и жизнью российских императоров, прежде всего императрицы Екатерины II, которая сделала много для создания и украшения этого уникального комплекса, не имеющего аналогов в мире», — сказал Левыкин.





По словам директора ГМЗ «Царское Село» Ольги Таратыновой, многие экспонаты покидают территорию музея-заповедника впервые.



«Коллекции сформированы самими императрицами или императорами в соответствии с вкусами и внутренними приоритетами», — сказала она.





Гости музея увидят собрание памятников янтарного искусства: шкатулки XVII — начала XVIII века, игровые доски для шашек, шахмат и трик-трака, а также предметы личного обихода. Их история связана с приобретением Петром I панелей Янтарного кабинета, изготовленных немецкими мастерами для прусского короля. Особый раздел экспозиции посвятят русским военным мундирам императоров, великих князей и наследников престола, а также дамским мундирным платьям императриц и великих княжон. Среди них будет представлено шефское мундирное платье Екатерины II из бархата с золотой отделкой. Кроме того, впервые публике покажут образцы мебельного искусства из Большого Царскосельского дворца, многие из которых уникальны. В их числе — стол, украшенный серебром (1780-е годы), работы мастерской А. Барбазана, и ломберный стол восточной работы, инкрустированный перламутром и черепахой.





Художественную часть выставки представит полотно Ораса Верне «Царскосельская карусель», а также работы итальянских мастеров на библейские сюжеты, включая «Мадонну, читающую книгу» Федерико Барроччи. Дополнят экспозицию императорские детские сани, коляска и доспехи «золотого» Радостного и «черного» Печального рыцарей, которые ранее не выставлялись.





Фото: Михаил Климентьев/ТАСС