Скончался французский режиссер Ксавье Дюрингер

В возрасте 61 года скончался французский режиссер, сценарист и драматург Ксавье Дюрингер, пишет Deadline.





Мировую известность Дюрингер получил после выхода фильма «Завоевание» о восхождении к власти бывшего президента Франции Николя Саркози. Фильм, в котором роль президента исполнил Дени Подаледес, был представлен вне конкурса в Каннах в 2011 году. Он вызвал большую реакцию во Франции как первая лента о действующем президенте, смело затрагивающая его личную жизнь и распад брака.





Кинематографист скончался от сердечного приступа 4 октября у себя дома в городе Лиль-сюр-ла-Сорг на юге Франции.





Дюрингер, родившийся 1 декабря 1963 года в Монтиньи-ле-Кормейль под Парижем, начинал карьеру в театре. В кино он дебютировал в 1993 году драматической комедией «Индийский стиль плавания».





Среди других его работ — фильм «Чок-Ди: Боец кикбоксинга», основанный на реальной истории звезды картины Диды Диафата. К числу более поздних работ режиссера относится телефильм «Не оставляй меня» о женщине, которая узнает, что ее дочь радикализировалась и готовится к отъезду в Сирию. В 2017 году картина получила Международную премию «Эмми» как лучший телевизионный фильм или мини-сериал.





В последнее время Дюрингер, как сообщается, готовился к съемкам фильма «Фанатка рок-н-ролла» для парижской кинокомпании YTA.









