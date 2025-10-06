14 фильмов вошли в программу фестиваля «RТ.Док: Время наших героев»

В Кургане с 15 по 17 октября состоится международный фестиваль документального кино «RТ.Док: Время наших героев».





В рамках фестиваля зрители увидят 14 картин. Откроет мероприятие премьера фильма Яны Бех «Родина/Мать».





«Впервые фестиваль откроет работа победителя питчинга фестиваля „RТ.Док: Время наших героев“, где свои идеи для съемок ежегодно представляют документалисты. В этом году победителем стала Яна Бех — совместно с RT Яна сняла кино „Родина/Мать“ о кинологе саперной группы ДНР Екатерине.<...> Всего в зрительской программе 14 фильмов о Донбассе известных авторов и режиссеров, среди них три премьеры», — пояснили организаторы.





В числе премьерных показов — лента информагентства «Регнум» «Товарищи, заводчане», рассказывающая о работе предприятий ДНР и ЛНР, а также картина военного документалиста Клима Поплавского «300/200: как парни братьев домой возвращали» об эвакуационной группе штурмовых медиков.





Помимо кинопоказов, в деловой части программы запланированы встречи с бойцами, военкорами, режиссерами, артистами, политиками и общественными деятелями. Одним из ключевых событий станет панельная дискуссия «Связь времен».









Фото: Pixabay