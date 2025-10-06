Российские фильмы вошли в программу фестиваля в марокканском Загоре

В марокканском городе Загора стартовал 19-й Международный фестиваль транссахарского кино.



В программе смотра представлены работы российских кинематографистов.





Россию в конкурсе полнометражных картин представляет военная драма «Группа крови» (2025) режиссера Максима Бриуса. Также вне конкурса будет показана историческая лента «Князь Марух. Дорога мужества» (2022) Хусейна Даурова. В этом же разделе соревнуются фильмы из Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Марокко, Палестины, Туниса, Узбекистана, Филиппин и других стран.





В конкурсной программе короткометражек Россию представляет картина «Я не помню» Евгения Цыганова.





Церемония открытия собрала деятелей культуры из арабских, африканских и европейских стран, представителей местных властей, зарубежных послов и российских дипломатов.





Почетным гостем нынешнего фестиваля стал Казахстан. В честь этого творческие коллективы из Шымкента представили зрителям обширную концертную программу.





В рамках мероприятия также запланированы мастер-классы от известных арабских кинодеятелей, встречи поклонников с артистами и круглые столы, посвященные актуальным социальным и культурным темам, поднимаемым в современном кинематографе.





Фото: Freepik







