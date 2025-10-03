Фестиваль «Саратовские страдания» подвел итоги

Саратов принял 22-й Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания».



Фестиваль был посвящен двум знаменательным датам: 80-летию Победы и 90-летию со дня рождения первого президента смотра Олега Табакова.





Открывал программу документальный фильм Дмитрия Лунькова «Куриловские калачи», в котором женщины-трактористки вспоминают, как растили хлеб для фронта. Через их простые монологи зрители узнают историю о подвигах и Победе.





Юбилею Олега Табакова была посвящена обширная программа: научно-практическая конференция, мастер-классы, специальные показы фильмов с участием артиста и презентация книги «Саратов. Счастливые дни Олега Табакова». Также гости могли посетить фотовыставку «Военным фотографам посвящается».





В четырех конкурсных программах боролись за награды 77 фильмов. Главный приз международного конкурса достался иранскому фильму «Камар Тадж» (режиссеры Хади Зарей и Мехди Зарей).





Лучшей работой в программе «Саратов — открытый город» был признан сирийский фильм «Черный дождь в моих глазах» (режиссеры Амир Атар Сохейли и Амир Масуд Сохейли). Зрительские симпатии в конкурсе короткометражек завоевала российская картина «Пожалуйста, не молчи» Александра Абдуляпарова.





В номинации «Наша кинофабрика» (фильмы саратовских авторов и о Саратове) жюри выбрало двух победителей: «24» Альбины Балакиной и «20 тонн» Алексея Кривеги.





Фото: пресс-служба Минкультуры России