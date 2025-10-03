События фестиваля «Пять вечеров» пройдут на пяти площадках Москвы

С 20 по 30 октября состоится Седьмой фестиваль Союза композиторов России «Пять вечеров».



Площадками для его проведения станут Концертный зал имени П. И. Чайковского, Камерный зал Московской филармонии, Малый зал парка «Зарядье», Рахманиновский зал Московской консерватории и ДК «Рассвет».





Как сообщили в пресс-службе Союза композиторов, открытие фестиваля пройдет в формате программы «Музыка в движении».





«...На сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина исполнит произведение юбиляра Юрия Каспарова, написанное по программе „Ноты и квоты“, а также сочинения финалистов конкурса „Партитура“ — Георгия Федорова, Анастасии Дружининой и Дениса Курбанова», — рассказала гендиректор Союза Карина Абрамян.





Ведущим концерта выступит музыковед Ярослав Тимофеев.





Помимо «Музыки в движении», в афише заявлены программы «Голоса настоящего», «Стихии» и «Осколки угасшего времени».





В рамках проекта публика сможет познакомиться с творчеством 35 российских авторов.









Фото: Pixabay