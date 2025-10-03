Фестиваль «Музыкальное сердце театра» представил петербургскую программу

С 14 по 24 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге состоится национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра».



Мероприятие отразит ключевые тенденции в развитии современного музыкального театра России. Президентом фестиваля является композитор, народный артист России Максим Дунаевский.





В этом году на участие было подано 111 заявок от театров со всей страны. В лонг-лист вошли 22 спектакля, а в шорт-лист — 14. Их увидят зрители в Санкт-Петербурге в течение десяти дней.





Фестиваль откроется на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии спектаклем «Капитанская дочка», выдвинутым на соискание премии в 12 номинациях.





15 ноября в Театре юных зрителей имени Брянцева стартует региональная программа спектаклем из Омска — города, который станет культурной столицей России в 2026 году. Омский ТЮЗ покажет саунд-драму «22 июня...», сплетенную из военных песен разных лет.





В афише также заявлены: «Солнечный удар» Новосибирского театра музыкальной комедии по прозе Ивана Бунина; «Яга» Алтайского театра для детей и молодежи имени В.С. Золотухина — зрелищный приквел о возникновении персонажа русских сказок; «Человек, который смеется» Свердловского академического театра музыкальной комедии; «Я — Дон Кихот! Человек из Ла Манчи» Московского театра на Малой Ордынке и другие постановки.









