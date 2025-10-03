Денис Мацуев выступит на 85-летии Концертного зала им. Чайковского

Концертный зал имени П. И. Чайковского 12 октября отметит свое 85-летие.



В честь этого события на его сцене выступят ведущие российские музыканты, включая народного артиста России пианиста Дениса Мацуева, скрипача Павла Милюкова и виолончелиста Александра Рамма. Об этом сообщили в пресс-службе Московской филармонии.





«Концертному залу имени П. И. Чайковского — главной площадке Московской филармонии, исполняется 85 лет 12 октября. <…> В день рождения зала здесь будут звучать масштабные шедевры Бетховена в исполнении Дениса Мацуева, Павла Милюкова, Александра Рамма, Российского национального молодежного симфонического оркестра, Государственного хора имени А. В. Свешникова под управлением Федора Безносикова и превосходных солистов-певцов», — говорится в сообщении.





В программу юбилейного вечера вошли Концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром до мажор (соч. 56) и Фантазия для фортепиано, хора и оркестра до минор (соч. 80). Выбор произведений Бетховена также приурочен к 225-летию со дня рождения великого композитора.





Денис Мацуев поделился, что для многих музыкантов эта сцена — особое место.





«Этот зал — одно из тех мест, что я мог бы назвать своим домом. Это не только блестящая акустика, афиша мирового уровня — это в первую очередь люди и неповторимая атмосфера. Мы были вместе и в трудные времена, и в радостные моменты. Для меня честь снова выйти на эту сцену в день ее юбилея», — сказал Мацуев.





Фото: Pixabay



