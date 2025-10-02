В Венесуэле пройдет Неделя российского кино

«Роскино» впервые проведет Неделю российского кино в Венесуэле.



Мероприятие стартует 2 октября в Каракасе и продлится до 5 октября. Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.





В программу показов вошли четыре российские картины разных жанров: драма «Вызов» Клима Шипенко, анимационный фильм «Лунтик. Возвращение домой» Константина Бронзита, драма Бориса Хлебникова «Снегирь» и мелодрама Ольги Акатьевой «Я делаю шаг».





В 2025 году фестивали и показы прошли в Колумбии, Бразилии и на Кубе, а в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде состоялся Фестиваль кубинского кино. Ранее российские фильмы представляли в Мексике, Уругвае, Бразилии. Латиноамериканская аудитория также активно подключается к ежегодной акции «Ночь кино».







