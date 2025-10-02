В рамках фестиваля «Творческая молодежь Московской консерватории» прошло 19 концертов

02.10.2025
В Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялся традиционный фестиваль «Творческая молодежь Московской консерватории».
Проект, существующий с 2010 года, дает талантливым молодым музыкантам уникальный шанс выступить на престижных столичных площадках.
В рамках фестиваля выступили 58 молодых солистов, 4 камерных оркестра и 4 камерных ансамбля. Всего в трех залах — Малом, Рахманиновском и Концертном зале имени Н. Я. Мясковского — прошло 19 концертов.
Завершился фестиваль выступлением в Малом зале Камерного оркестра «Camerata Komitas». Коллектив, созданный Эрнестом Алавердяном, объединил молодых солистов Консерватории и других ведущих творческих вузов. В составе оркестра — лауреаты и обладатели Гран-при престижных конкурсов. Художественный руководитель и дирижер — Эрнест Алавердян.
В программе прозвучала музыка семьи Баха. Сольные партии исполнили воспитанники Московской консерватории: Мария Корякина (флейта), Федор Освер (гобой), Николай Мартынов (клавесин) и Артемий Резвых (виолончель).
Фото: Freepik