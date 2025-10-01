Дни культуры Казахстана пройдут в Москве

В Москве пройдут Дни культуры Республики Казахстан.



Мероприятия пройдут при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК «Росконцерт».





Откроет программу выставка «Шедевры искусства Казахстана» в Третьяковской галерее на Крымском Валу 10 октября. Экспозиция, подготовленная Государственным музеем искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева, объединит 43 работы из его собрания и 26 картин из коллекции Третьяковки. Познакомиться с творчеством казахских художников XX века можно будет с 7 октября по 23 ноября.





Параллельно, с 10 по 12 октября, в кинозале «Поклонка» при Музее Победы зрителей ждут Дни казахского кино. Торжественное открытие и показ мюзикла «Стоп, ночь» Фархата Шарипова состоится в зале «Жуков». В последующие дни в зале «Рокоссовский» представят еще пять картин: исторический военный фильм «Лето 1941 года» Бекболата Шекерова, спортивную драму «90+1» Тимура Дулатова, драму «Игроманка» Алдияра Байракимова, анимационный фильм «Алтын Адам» («Золотой человек») Турдыбека Майдана и Тлека Толеугазы, а также историческую драму «Джамбул. Новая эра» Жандоса Кусаинова.





13 октября на сцене Малого театра на Большой Ордынке Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева представит спектакль «Парасат майданы». Постановка художественного руководителя театра, заслуженного деятеля Казахстана Гульсины Миргалиевой основана на произведениях классика Толена Абдикова «Парасат майданы» («Разума пылающая война») и «Оң қол» («Правая рука»). Главную роль исполнит заслуженный деятель Казахстана Нуркен Отеулов.





Завершатся Дни культуры Казахстана в России в ноябре 2025 года гала-концертом на сцене Государственного академического Большого театра России.







