Военная драма «Август» вышла в лидеры проката в России

Лидером российского проката по итогам выходных стала военная драма «Август».





«Дракула» (Dracula: A Love Tale, 2025) Люка Бессона отправился на второе место. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness. Картина Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, снятая по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины», собрала 249,8 млн рублей.





Фильм, вышедший в прокат 25 сентября, повествует о трех контрразведчиках СМЕРШ, которые ищут и устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года. Главные роли исполняют Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.





Вторую позицию с результатом в 144,7 млн рублей заняла кинокартина французского режиссера Люка Бессона «Дракула» (Dracula: A Love Tale, 2025). Ее сюжет — это история любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его женой Елизаветой. Узнав о ее трагической смерти, главный герой отрекается от Бога и, надеясь на ее перерождение, обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет Дракула встречает возлюбленную в облике молодой девушки Мины. Главные роли сыграли Калеб Лэндри Джонс (Дракула) и Зои Блю (Елизавета/ Мина).





Замыкает тройку лидеров триллер Фрэнсиса Лоуренса «Долгая прогулка» (The Long Walk, 2025), собравший 67,6 млн рублей. Картина снята по книге Стивена Кинга, которую автор опубликовал в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Сюжет разворачивается в антиутопическом будущем, где тоталитарное государство ежегодно проводит смертельное соревнование — «Долгую прогулку». Режиссер картины также известен по работам над фильмами «Константин», «Я — легенда» и серией «Голодные игры». Главную роль Майора исполнил Марк Хэмилл. В фильме снялись Купер Хоффман, Чарли Пламмер, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир и Бен Ван.









Фото: Freepik