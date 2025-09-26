Фестиваль «Тихоокеанские марши» может стать ежегодным

Первый фестиваль духовой музыки «Тихоокеанские марши», который проходит в Приморском крае с 23 по 28 сентября, может получить международный статус и стать ежегодным.



О планах по его развитию сообщил директор компании «Креативные индустрии Дальнего Востока» Михаил Полусмак.





«Я хочу проанонсировать, что есть в планах у нас сделать этот фестиваль международным, проводить его 3 сентября [в день окончания Второй мировой войны], и это будет целая фестивальная неделя. Мы обязательно расширим географию. <...> Мы сейчас с нашими коллегами, дипломатическим корпусом дружественных правительств, ведем переговоры о придании этому фестивалю статуса международного. И будем ждать в гости наших китайских коллег, северокорейских друзей из Пхеньяна. Вы знаете, там прекрасные военные оркестры», — приводит слова руководителя ТАСС.





В текущем году фестиваль объединил более 300 музыкантов из девяти оркестров. После концертов в Артеме, Уссурийске и Находке кульминацией станет масштабное выступление на центральной площади Владивостока 27 сентября.





Фото: Pixabay







