«Московские чары» Людмилы Чарской представят в Садовом павильоне ГМИИ им. Пушкина

С 4 октября по 4 ноября 2025 года в Садовом павильоне Государственного музея А. С. Пушкина в Москве пройдет персональная выставка «Московские чары» известной художницы Людмилы Чарской.



Экспозиция представит синтез живописи и цифрового искусства.





В центре внимания — две масштабные серии: «Квадратные метры Москвы» и «Ангелы». Первая, созданная в уникальной технике «корпускул-арт», передает пульс мегаполиса через его пейзажи и архитектуру. Вторая погружает зрителя в философские размышления, где ангелы символизируют связь миров.





По словам художницы, цель выставки — показать единство материального и духовного начал города. «Не случайно же Москву называют Златоглавой. Много веков назад этот эпитет отражал архитектурный облик города, сегодня — исторический и духовный», — комментирует Людмила Чарская.





Мультимедийные проекции дополнят картины, создавая эффект присутствия в пространстве города.





Открытие: 3 октября в 18:00 (пресс-показ в 17:00).

Адрес: Пречистенка, 12 (вход с Чертольского переулка).





Людмила Чарская — член ведущих художественных союзов России, лауреат профессиональных наград. Ее работы хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.





Фото предоставлено организатором