В Якутии запустят систему рибейтов для кинопроизводителей

Развитие кинематографии в Якутии получит новый импульс за счет введения системы рибейтов.



Как сообщил глава региона Айсен Николаев, эта мера призвана стимулировать кинопроизводство.





«Мы планируем запустить в Якутии систему рибейтов для кинопроизводителей. Причем сделать это даже раньше, чем введем в эксплуатацию наш будущий кинопавильон. Для нас важно, чтобы рибейты стали дополнительным инструментом поддержки — они помогут привлечь в республику новые проекты, расширить возможности наших кинематографистов и укрепить позиции Якутии как одного из центров российского кино», — заявил Николаев.





При этом Николаев уточнил, что рибейты не заменят собой другие формы господдержки. Успешность уже реализуемых мер подтверждается признанием якутского кино, которое стало брендом и собрало более 280 фестивальных наград.





Политика поддержки кинематографии в регионе включает законодательную базу, прямые субсидии и оснащение сельских кинозалов по инновационной якутской технологии «Экстра синема».





Сборы якутского кино в 2025 году превысили 200 миллионов рублей.





Фото: Пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве



