Более 600 тысяч гостей собрал проект «Книга в городе» в Москве

Проект «Книга в городе», инициированный департаментом культуры Москвы, объединил свыше 600 тысяч посетителей, состоялось свыше 700 разноформатных мероприятий. Библиотеки под открытым небом располагались в Пушкинском сквере, у фонтана Витали и на Сретенском бульваре.





«За три с половиной месяца в проекте „Книга в городе“ прошло более 700 мероприятий в разных жанрах, свыше 600 тысяч читателей посетили библиотеки под открытым небом. Площадки в Пушкинском сквере, у фонтана Витали и на Сретенском бульваре объединили горожан разных поколений. Это яркий пример того, как современные форматы совместного чтения укрепляют культурные связи в обществе и поддерживают интерес к хорошей литературе», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.





Гости могли бесплатно брать книги и провести за чтением в сумме более 900 часов, а также оформить Единый читательский билет. На некоторых площадках Московский Дом Книги предоставил возможность приобрести новинки.





Программу для каждой локации курировали известные столичные библиотеки. Утренние и дневные часы были посвящены детям: прошло более 80 мастер-классов, встречи с писателями и презентации. Вечером площадки становились центром интеллектуального досуга для взрослых с лекциями, играми и литературными чтениями.





Особой популярностью пользовались чтения с участием более 120 звезд кино, театра, музыки и спорта. Среди них — народные артисты России Владимир Стеклов, Александр Олешко, Мария Миронова, Ирина Пегова и другие известные персоны.





Фото предоставлено организатором