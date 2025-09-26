В ДНР стартовал первый Донецкий международный кинофестиваль

26.09.2025
Первый Донецкий международный кинофестиваль стартовал в ДНР.
«Донецкий международный кинофестиваль — фестиваль произведений игрового, документального и анимационного кино. Первый ДМКФ будет проведен 26–28 сентября 2025 года онлайн и в кинозалах крупных городов Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении организаторов.
География фестиваля обширна: он пройдет в пяти городах ДНР, Луганске и Анжеро-Судженске Кемеровской области.
Гостей ждет программа, включающая не только показы, но и авторские встречи, концерты и образовательные мероприятия. На конкурс поступило почти 900 заявок со всего мира, для участия было принято 493 кинокартины. Борьба за награды ведется в четырех номинациях, а в финал вышла 21 картина.
Фото: Freepik