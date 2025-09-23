«Царевна-лягушка» откроет кинофестиваль в Египте

«День российского кино Египет 2025» состоится 27 сентября в Хургаде при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Роскино, сообщают организаторы.





Мероприятие пройдет в рамках The Hurghada International Youth Film Festival (25–30 сентября).





Картину «Царевна-лягушка» режиссера Александра Амирова, снятую по мотивам известной сказки, представят зрителям в первый день фестиваля.





В фестивальную конкурсную программу также включена российская военная драма «Почтарь» Андрея Разенкова.





В рамках Дня российского кино зрителям также покажут документальную ленту о фридайверах «Дыхание глубины» (2024, реж. Юрий Чичков), фильм «Зимник» (2024, реж. Юрий Дорохин) о северных «дорогах жизни» и историю «Она танцует» (2023, реж. Оксана Дегтярева) о поиске баланса между любовью и страстью к танцу.





The Hurghada International Youth Film Festival проходит каждый год под патронажем Министерства культуры Египта. В 2025 году в программу фестиваля вошли 58 картин из 30 стран.







