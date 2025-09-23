Бахрушинский музей представил выставку в Париже

В Париже в Российском духовно-культурном православном центре открылась выставка Бахрушинского музея, посвященная театральному наследию русского авангарда.





Выставка «Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу» проходит в Дни европейского наследия.





«Бахрушинский музей хранит одну из крупнейших коллекций русского театрального авангарда. Для нас выставка „Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу“ — возможность подчеркнуть, что это грандиозное наследие продолжает вдохновлять и находит отклик далеко за пределами России, а идеи художников начала ХХ века звучат современно, питают художественный процесс и открывают пространство для диалога культур», — подчеркнула генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.





Экспозиция, охватывающая период 1910–1925 годов, включает более 100 предметов из коллекции музея. Среди ключевых экспонатов — супрематические костюмы Казимира Малевича к опере «Победа над солнцем». Также гости могут увидеть цветовые эксперименты Николая Сапунова, проекты Владимира Татлина и футуристические эскизы Александры Экстер к спектаклям «Жизнь за царя», «Ромео и Джульетта» и другим.



Завершает выставку раздел, посвященный утопическим проектам Эля Лисицкого.





Фото:t.me/bakhrushinmuseum