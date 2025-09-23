В Бахрейне прошел Фестиваль российского кино

В Манаме с 18 по 20 сентября 2025 года состоялся первый полномасштабный Фестиваль российского кино.



Мероприятие было организовано Роскино при поддержке Министерства культуры России, посольства России в Бахрейне и Управления по делам культуры и древностей Королевства Бахрейн.





Торжественная церемония открытия прошла 18 сентября. Среди почетных гостей присутствовали чрезвычайный и полномочный посол России в Королевстве Бахрейн Алексей Скосырев, советник по вопросам культуры Управления по делам культуры и древностей Бахрейна Айша Алсада, заместитель генерального директора Роскино Оксана Фролова и другие официальные лица.





Фестивальную программу открыло фэнтези «Финист. Первый богатырь», которое зрители увидели на арабском языке с английскими субтитрами. Помимо этой картины, в афишу вошли военная драма «Группа крови» (реж. Максим Бриус), семейная анимация «Коты Эрмитажа» (реж. Василий Ровенский) и комедия «Хоккейные папы» (реж. Андрей Булатов).





Проведение фестиваля стало новым шагом в укреплении культурного диалога России и Бахрейна, подтвердив взаимный интерес к развитию связей, отметили организаторы. Событие дополнило растущее сотрудничество двух стран, которое уже включало Дни культуры Бахрейна в России в 2024 году, специальную сессию «Россия — Бахрейн» на ПМЭФ-2025 и участие Роскино в Bahrain Film Festival еще в 2022 году.









Фото предоставлено организатором