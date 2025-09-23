Московский государственный академический хор откроет новый сезон в Концертном зале Чайковского

Открытие нового концертного сезона в Концертном зале имени П. И. Чайковского состоится 23 сентября.



Сезон откроет концерт Московского государственного академического камерного хора под художественным руководством Тимофея Гольдберга. Центральным произведением вечера станет «Маленькая торжественная месса» Джоаккино Россини.





В пресс-службе подчеркнули историческую роль коллектива в популяризации этого сочинения в России. Отмечается, что именно Хор Минина сыграл ключевую роль в истории исполнений «Маленькой торжественной мессы» в России. Перед тем как в 1979 году коллектив представил ее на концерте, она не исполнялась в России более ста лет.





К исполнению будут привлечены известные солисты: пианист Александр Романовский, сопрано Елена Миляева, меццо-сопрано Ксения Дудникова, тенор Илья Селиванов и бас Константин Федотов. Партию органа исполнит Марианна Высоцкая.









