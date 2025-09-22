В Челябинске открыли памятник адвокату Плевако

В центре Челябинска, в сквере на пересечении улиц Воровского, Елькина и Тимирязева, прошла торжественная церемония открытия памятника знаменитому русскому адвокату Федору Плевако.



Бронзовая скульптура установлена на гранитном постаменте.





«Этот памятник — знак памяти и уважения человеку, который защищал простых людей, делал это ярко, интересно. До сих пор многие поколения юристов его помнят и чтут. Федор Никифорович родился в Троицке, мы это помним и чтим. Там снимался сериал, посвященный Плевако, главную роль в нем играл народный артист Российской Федерации Сергей Безруков, сегодня он с нами на открытии», — заявил на церемонии губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





Народный артист РФ Сергей Безруков, присутствовавший на мероприятии, в своей речи подчеркнул, что Плевако считается легендарным адвокатом и златоустом.



«Для меня Федор Никифорович — это яркий пример настоящего служения своей профессии. Он является ярким примером для всех нас — служить своей профессии нужно на совесть. Если все мы в России, каждый из нас, будем делать все на совесть, <...> тогда будет идеальное общество», — отметил Безруков.





Как сообщили в Министерстве культуры региона, монумент был создан на средства Адвокатской палаты РФ, Адвокатской палаты Челябинской области и благотворительного фонда «Бирюзовый» по инициативе общественной группы. Двухметровая бронзовая фигура установлена на 60-сантиметровом гранитном постаменте.