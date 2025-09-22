Трансляцию «Интервидения» посмотрели 4 млрд человек

Организаторы международного конкурса «Интервидение» сообщили журналистам о невероятной популярности финала.





Трансляцию конкурса посмотрели 4 млрд зрителей по всему миру.



«Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 миллиарда зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из 5 стран, 23 страны-участницы и только один победитель», — рассказали организаторы.





Мероприятие, состоявшееся 20 сентября в Москве, объединило 22 страны. Участники выступали с песнями на родных языках, а их выступления длились более трех часов.



Победителя определяло международное жюри, в состав которого входили представители 23 стран. Им стал Дык Фук из Вьетнама с результатом в 422 балла. Он получил кубок и 30 млн рублей. Следующий конкурс, по решению организаторов, пройдет в Саудовской Аравии в 2026 году.





Фото: АГН "Москва"