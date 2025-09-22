«Дракула» Бессона возглавляет российский прокат вторую неделю подряд

Rинокартина Люка Бессона «Дракула» (Dracula: A Love Tale, 2025) вторую неделю подряд возглавляет российский кинопрокат.





Фильм также лидирует в странах СНГ. Согласно данным портала kinobusinecc.com, сборы за выходные составили 115,1 млн рублей.





Сюжет фильма строится вокруг любви принца Влада II (граф Дракула) и его жены Елизаветы. После вести о ее трагической смерти главный герой отрекается от Бога и обрекает себя на бессмертие, чтобы однажды встретить переродившуюся возлюбленную, что и происходит спустя 400 лет в лице молодой девушки Мины. Главные роли исполняют Калеб Лэндри Джонс (Дракула) и Зои Блю (Елизавета/Мина).





Вслед за ним расположился триллер Фрэнсиса Лоуренса «Долгая прогулка» (The Long Walk, 2025) со сборами в 110,6 млн рублей. Эта экранизация книги Стивена Кинга (опубликованной в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман) переносит зрителя в антиутопическое будущее с ежегодным смертельным соревнованием — «Долгой прогулкой». Режиссер картины — создатель «Константина» и «Голодных игр». Роль Майора сыграл Марк Хэмилл, а также в проекте заняты Купер Хоффман, Чарли Пламмер, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир и Бен Ван.





На третьей строчке, с результатом в 55,2 млн рублей, находится мультфильм «Зверопоезд» (Falcon Express, 2025). Его история о том, как домашние животные должны остановить барсука-злодея Ганса, а оказавшись в заложниках на поезде, им приходится полагаться только на умного енота Сокола.





