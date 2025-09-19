В Домодедово открылась фотовыставка «Путешествие в сердце Сибири»

Выставка «Путешествие в сердце Сибири», посвященная достопримечательностям и природным красотам Омской области, открылась в аэропорту Домодедово.



Экспозиция будет доступна для пассажиров на втором этаже терминала внутренних вылетов до 19 октября.





На церемонии открытия губернатор Виталий Хоценко заявил, что цель проекта — вызвать у путешественников желание лично посетить сибирский регион.





«Без Сибири нашу страну представить невозможно. Там нужно обязательно хоть раз в жизни побывать. Красивые реки и озера, святые обители с целебными источниками, исторические места, связанные с именами Ермака, Достоевского, Врубеля, Колчака... Все это Омская область и ее центр — город Омск. <...> Сегодня у вас есть возможность совершить фотопутешествие по нашему региону. Надеюсь, эта выставка пробудит в вас интерес к Омской области, и вы обязательно приедете к нам в гости», — заявил Хоценко.





Губернатор также отметил богатую историю Омска, который создавался как оборонительная крепость, а в годы войны стал одним из ключевых промышленных центров страны.





Как сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, в экспозицию вошли 18 фотографий, демонстрирующих главные достопримечательности — от исторической Омской крепости до современной G-Drive Арены. Пейзажные снимки передают разнообразие природы региона. Кроме того, в зоне терминала будут транслироваться видеоролики об Омской области.





Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"