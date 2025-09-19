Музей космонавтики представит выставку «За лунным камнем»

В Музее космонавтики в Москве 24 сентября откроется выставка «За лунным камнем», приуроченная к 55-летию миссии автоматической межпланетной станции «Луна-16».



В ходе миссии впервые в истории на Землю в полностью автоматическом режиме доставили лунный грунт, сообщили в пресс-службе музея.





«На выставке экспонируется подлинная космическая техника, участвовавшая в экспедиции по доставке грунта Луны на Землю, в том числе возвращаемый аппарат автоматической станции и гермоконтейнер, в котором были доставлены лунные породы. Среди знаковых предметов экспозиции — инсталляция лунной поверхности с уменьшенной автоматической станцией „Луна-16“ и первым в мире дистанционно управляемым самоходным аппаратом „Луноход-1“, а также бесценный артефакт — 20 крупинок лунного грунта», — рассказали организаторы.





Гости впервые смогут увидеть спускаемый аппарат станции, а также демонстрационный макет специального бурового устройства, с помощью которого и был взят образец породы. Кроме того, в экспозиции представлены ранее не публиковавшиеся архивные документы НПО им. С. А. Лавочкина, связанные с планированием и осуществлением полета.





Выставка будет работать в зале «Исследование Луны и других планет Солнечной системы» до 2 марта 2026 года.





Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"