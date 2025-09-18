В Мариуполе представят спектакль петербургского режиссера Алексея Утеганова

Премьерный показ первого совместного спектакля артистов городов-побратимов — Санкт-Петербурга и Мариуполя — представит Мариупольский русский драматический театр.



Постановку осуществил петербургский режиссер Алексей Утеганов, передает пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.





В своем спектакле режиссер объединил кино и театр, музыкальные номера и элементы перформанса. Премьера запланирована на 20-21 сентября.



Продюсером спектакля выступила Алена Баркова, известная мариупольцам по проекту «Дни петербургской культуры в Мариуполе».









Фото: пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга