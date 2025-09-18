РГБ представит акварель Лермонтова на ярмарке «Арт Россия. Классика. Новый взгляд»

В рамках ярмарки «Арт Россия. Классика. Новый взгляд», которая пройдет 24-27 сентября в Гостином дворе, Российская государственная библиотека (РГБ) представит уникальный экспонат — акварель Михаила Лермонтова. Об этом сообщили в пресс-службе РГБ.





Акварель «Бивуак Лейб-гвардии гусарского полка под Красным Селом...» была написана в 1835 году и ранее публике не демонстрировалась.



«Уникальной особенностью акварели является бронзовая пластинка на раме с подробным перечнем участников сцены, среди которых князья Вяземские, Ломоносов, Баратынский и другие современники Лермонтова, изображенные во время службы в полку», — рассказали организаторы выставки.





Гендиректор библиотеки Вадим Дуда выразил уверенность, что «каждый посетитель найдет в ней частичку себя, погрузится в мир гениев прошлого и почувствует особую связь времен».





Фото: пресс-служба РГБ