Гала-концерт «Мелодия детства» состоится в ноябре 2025 года

Жюри Всероссийского профессионального конкурса-фестиваля современных композиторов и поэтов на создание песен для детей «Мелодия детства» выбрало 15 песен, которые прозвучат на финальном гала-концерте.



Проект реализуется Российским музыкальным союзом и Союзом композиторов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.



«В этом году на конкурсе „Мелодия детства“ вновь представлена широкая география участников — Приморье, Сибирь, Урал, Поволжье, юг и север России, Санкт-Петербург, Москва. Многие поэты и композиторы, заявившие о себе год назад, подтвердили свой уровень и заявку на призовые места, но серьезную конкуренцию им составили авторы, принимающие участие впервые, — говорит заслуженный артист России, художественный руководитель Большого детского хора имени Виктора Попова, член жюри конкурса Анатолий Кисляков. — Конкурсанты представили более полутора сотен песен с широкой палитрой тем: о Родине и событиях нашего героического прошлого, детях, семье, любимых животных... Надеюсь, что 40 лучших композиций, которые будут опубликованы на сайте конкурса, вскоре займут свое место в репертуаре детских хоровых коллективов и вокальных классов, а финальный концерт, на котором прозвучат 15 песен победителей, станет настоящим праздником».



Гала-концерт проекта состоится в ноябре 2025 года. Посмотреть онлайн-трансляцию события смогут все желающие на портале «Культура.РФ» и на сайте конкурса.





Фото предоставлено пресс-службой РМС