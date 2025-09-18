Фестиваль «23 дня до Победы» стартовал в театре Российской армии

С 17 по 24 сентября в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) проходит II Всероссийский театральный фестиваль «23 дня до Победы».





«В год 80-летия Великой Победы, Центральный академический театр Российской Армии принимает на своей сцене лучшие постановки о Великой Отечественной войне, выбранные из более чем 70 заявок от театров со всей России. Пять театров, первым из которых станет Санкт-Петербургский театр „Мастерская“, представят зрителям пронзительные истории о жизни на войне, судьбах и силе духа поколения победителей», — рассказали организаторы.





В программе фестиваля — несколько ключевых показов. 22 сентября новоуральский Театр музыки, драмы и комедии представит спектакль «Семнадцать мгновений весны» режиссера Антона Зольникова (он же — автор сценической версии), созданный по одноименному роману Юлиана Семенова.





На следующий день, 23 сентября, зрителей ждут две работы: семейный спектакль «Ястребок. Сказка о бумажном самолетике» от Кировского театра кукол имени А. Н. Афанасьева (режиссер Олег Лабозин) и постановка «Саня, Ваня, с ними Римас» Белгородского драмтеатра им. Щепкина.



Завершит программу 24 сентября работа Марии Романовой из Санкт-Петербурга «Мой бедный Марат» в исполнении труппы Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина.





Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН "Москва"