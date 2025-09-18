Всероссийский фестиваль народного творчества и традиций пройдет в Музее Победы

21 сентября Музей Победы примет главное событие Всероссийского фестиваля-праздника народного творчества и традиций «Вместе мы — Россия!» и телемост «Поклонимся великим тем годам», приуроченный к 80-летию Победы.



Организаторами выступили Музей Победы, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова и региональные органы управления культурой. Участие в мероприятии примут более 200 человек.





«Фестиваль в формате телемоста объединит в прямом эфире участников из Волгограда, Керчи, Санкт-Петербурга, Мурманска, Новороссийска, Севастополя, Смоленска и Тулы. Главная идея фестиваля подчеркнуть силу единства России через культурное многообразие народов, сохранение исторической памяти и традиций», — отметили в музее.





В программе — выступление Русского народного хора имени М.Е. Пятницкого в Зале Полководцев. Среди почетных гостей — Лилия Гумерова и Тамара Пуртова.





Фестиваль «Вместе мы — Россия!» проходит с 2022 года. В этом году он посвящен юбилею Победы и включён в план проведения Года защитника Отечества.





Фото: пресс-служба Музея Победы