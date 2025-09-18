Под Архангельском откроют музей карбаса

Музей карбаса откроется в 2026 году на острове Кривая Кошка в деревне Кальчино под Архангельском, передает ТАСС.





Как сообщил руководитель Товарищества поморского судостроения Евгений Шкаруба, первым шагом стало создание «Клуба карбаса».





Карбас — парусно-гребное деревянное судно, используемое с XV века на Белом и Баренцевом морях.





Помещение музея будет разделено на три зоны.



«Первая часть музейная, здесь будет экспонироваться карбас... вторая часть будет мастерская... третья часть будет бытовая, где можно будет попить чай», — рассказал Шкаруба. Акцент сделают на технологиях: покажут, что такое кокора (основа карбаса) и вица для сшивания досок. «Мы будем опираться на технологии стройки... То есть не столько истории, сколько именно технологии», — добавил Шкаруба.





Проекты реализуются при поддержке Фонда Потанина и губернаторского центра «Вместе мы сильнее».





Фото: кадр видео