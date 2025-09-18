Опера «Тоска» откроет 39-й сезон в Театре «Зазеркалье»

Новый творческий сезон в Детском музыкальном театре «Зазеркалье» начнется с оперы Джакомо Пуччини «Тоска».



Ее постановщики — народные артисты России режиссер Александр Петров и дирижер Павел Бубельников — планируют весной 2026 года представить зрителям еще одну работу — оперу «Любовник Мельпомены», посвященную основателю первого профессионального театра в России Федору Волкову, сообщили в пресс-службе.





«В драматургии оперы Геннадия Банщикова причудливым образом сплетаются политические коллизии, отношения художника и власти, судьбы первых „актиоров“, русских императриц, их мужей и фаворитов. Премьера намечена на март», — рассказали в театре о постановке.





Новый сезон ознаменовался пополнением в труппе. В нее вошли выпускники 2025 года РГИСИ, окончившие курс профессора Александра Петрова. Все они уже играют в спектаклях «Зазеркалья». Ученица Петрова Вероника Ищенко в октябре дебютирует как режиссер со спектаклем «Игра в классики». А 24 октября ее курс примет участие в проекте с филиалом РГИСИ в Калининграде, где будет показан их курсовой мюзикл «Ку-ка-ре-ку!», уже включенный в репертуар театра. В этом же городе профессор Петров проведет мастер-класс.





Также в планах театра — участие в X Фестивале «Видеть музыку» со «Сказкой о царе Салтане» и продолжение работы популярного арт-клуба «Три апельсина».





Фото: Петр Ковалев/ТАСС







