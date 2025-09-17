«Нескромные» с Дакотой Джонсон не выйдет в России в запланированные даты

Прокатчик «Атмосфера кино» официально подтвердил, что комедийный фильм «Нескромные» с Дакотой Джонсон в главной роли не будет показан в российских кинотеатрах 25 сентября.



В компании причиной переноса назвали отсутствие необходимого документа.



«Фильм „Нескромные“ не выйдет в ранее заявленную дату по причине невыдачи прокатного удостоверения», — сообщили прокатчики.





Лента рассказывает историю влюбленной пары, которая, пытаясь преодолеть кризис в отношениях, решает последовать примеру друзей и завести открытые отношения. Их эксперимент очень быстро приводит к непредсказуемым последствиям. Помимо Дакоты Джонсон, в фильме снялись Адриа Архона, Кайл Марвин и Майкл Анджело Ковино — он же выступил режиссером и автором сценария.





Фото: Freepik