Артисты «Москонцерта» впервые выступят на Дальнем Востоке

В рамках празднования 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны артисты «Москонцерта» впервые направились с выступлениями на Дальний Восток.



Об этом сообщил генеральный директор учреждения Илья Бачурин.





«Сейчас, например, наша культбригада едет по Дальнему Востоку, выступая на пограничных заставах, также и для военнослужащих, и для членов их семей, для мирных жителей, делая концерты», — сказал Бачурин.





Как уточнили в пресс-службе, гастроли организованы при поддержке пограничного управления ФСБ России и продлятся до октября. Концерты пройдут на заставах Восточного военного округа.





Гендиректор также отметил, что культбригада «Москонцерта» является ключевым проектом учреждения с 2022 года. Артисты регулярно выезжают с патриотическими программами в зону СВО, госпитали, воинские части и на погранзаставы. За эту деятельность в сентябре 2025 года Илья Бачурин был удостоен премии города Москвы в области литературы и искусства в номинации «Просветительская деятельность».





